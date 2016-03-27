أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار -
برشلونة يسقط أمام ملجا ويُمهد الطريق لريال مدريد في «الليجا» -
يوفنتوس يفوز على كييفو بثنائية ويواصل التحليق في «الكالتشو» -
تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو -
هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي -
راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نوم العافية.. 6 نصائح للنوم بسهولة أثناء الحمل.. تعرفى عليها

Google+ Print
نوم العافية.. 6 نصائح للنوم بسهولة أثناء الحمل.. تعرفى عليها نوم العافية.. 6 نصائح للنوم بسهولة أثناء الحمل.. تعرفى عليها
تواجه بعض النساء صعوبة فى النوم أثناء الحمل، مما يعرضهن للقلق والأرق والصداع وتقلب المزاج. وذكر الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا بعض النصائح للحصول على النوم بشكل أفضل، لأن النوم مهم لصحة العقل والجسم للمرأة الحامل، وتشمل هذه النصائح:

1- تجنب فترة القيلولة
>إذا كانت الحامل تريد النوم بعمق أثناء الليل فمن الضرورى أن تتخطى فترة القيلولة فى النهار.

2- النوم على وسادة ناعمة
>فالنوم على وسادة ناعمة يساعدك على النوم بشكل جيد ويجعلك تستغرقين فيه.

3- إضاءة بعض الشموع فى غرفة النوم ووضع بعض الروائح المحببة كاللافندر، يساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء.

4- الإقلال من شرب السوائل قبل النوم، لتجنب دخول الحمام أكثر من مرة أو الاستيقاظ المتكرر.

5- تجنب تناول الأطعمة المقلية فى الليل، لتجنب التعرض لمشاكل عسر الهضم والحموضة التى تؤثر على طبيعة النوم أثناء الليل.

6- الحفاظ على لياقة الجسم فمن ضرورى للحفاظ على الوزن المناسب للحامل، لأن ذلك يحافظ على سلامة العقل.

فى اليوم العالمى للنوم.. نصائح تخلصك من الأرق وتخليك تروح فى سابع نومة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365