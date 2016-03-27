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بالصور.. مياه الصرف الصحى تغمر شوارع حى المنيب بالجيزة والسكان يشتكون

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بالصور.. مياه الصرف الصحى تغمر شوارع حى المنيب بالجيزة والسكان يشتكون بالصور.. مياه الصرف الصحى تغمر شوارع حى المنيب بالجيزة والسكان يشتكون
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، أرسل القارئ تامر محمد شكوى من مياه الصرف الصحى المنتشرة فى شوارع حى المنيب بمحافظة الجيزة، وبالتحديد أمام قسم شرطة المنيب.

وأضاف القارئ، فى شكواه لـ"صحافة المواطن"، أن مياه الصرف الصحى تتسبب فى شلل تام فى الشارع ما يجبر السائقين على سلوك طريق واحد فقط من الطريقين.

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مياه-الصرف-الصحى-تغمر-شوارع-المنيب-(1)

مياه-الصرف-الصحى-تغمر-شوارع-المنيب-(2)

مياه-الصرف-الصحى-تغمر-شوارع-المنيب-(11)


>مواطن يشكو من المياه الراكدة فى أحد عقارات فيصل ويطالب الحى بشفطها
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