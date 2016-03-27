سنانك بتوجعك عالجها من مطبخك.. أعشاب منزلية تخفف آلام الأسنان

1- أوراق النعناع

2- القرنفل

3- الزنجبيل

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يعانى الكثيرون من آلام الأسنان وهو ما يسبب إزعاجا كبيرا ويحاول الجميع البحث عن وسائل لتخفيف هذه الآلام. وكشف الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا عن بعض الأعشاب المتوفرة فى مطبخ منزلك، ويمكنها أن تخلصك من آلام الأسنان نظرا لتأثيرات الفعالة فى تخفيف هذه الآلام وتتضمن:>أظهرت الدراسات الطبية أن أوراق النعناع فعالة بدرجة كبيرة فى الحد من ألم الأسنان، كما يعد زيت النعناع خيارا جيدا لتقليل ألم الأسنان، وبمضغ من 2 : 4 ورقات نعناع فى مكان الألم يخففه، مع غسل الفم بعد 10 دقائق من المضغ بالماء الدافئ والملح.>يعد القرنفل أفضل علاج لألم الأسنان وهذا معروف منذ فترة طويلة جدا، لأنه يحتوى على مادة الـيوجينول التى تعمل بشكل رائع فى الحد من ألم الأسنان، كما أن مضغ قليل من القرنفل أو طحنه ووضعه على المنطقة المصابة، يحد من الألم حيث به خصائص مضادة للجراثيم وقدرة على منع نقل العدوى الأسنان.>أشار التقرير إلى أن مضغ قطعة من الزنجبيل فى المكان الذى به ألم، أو تغطية المنطقة المصابة بالزنجبيل الناعم، يؤدى إلى الشعور بالارتياح ويحد من الألم.