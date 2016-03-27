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ساويرس: سنقاضى محافظ البنك المركزى بسبب قراراته بشأن تغيير رؤساء البنوك

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ساويرس: سنقاضى محافظ البنك المركزى بسبب قراراته بشأن تغيير رؤساء البنوك ساويرس: سنقاضى محافظ البنك المركزى بسبب قراراته بشأن تغيير رؤساء البنوك
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه يختلف مع محافظ البنك المركزى فى طريقة إدارة أزمة الدولار، ولكنه عاد للصواب، متابعا: "سنقاضى محافظ البنك المركزى بسبب قراراته بشأن تغيير رؤساء البنوك".

وأضاف ساويرس خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأمن القومى طلب مراجعة صفقة شراء "سى أى كابيتال"، موضحًا أنه لديه دليل بأن محافظ البنك المركزى تدخل لإيقاف تمويل الصفقة من بنك ، ولكنه لا يستطيع إلا أن ينفى.

وتابع: "كل واحد ينافس بفلوسه من أى قطاع خاص، ولكن المشكلة الأساسية أننا ندعو للاستثمار الأجنبى والمصرى ونفاجأ بأن تنافسنا، ولو الحكومة فلوسها كتير مفيش داعى نجيب استثمار من بره ولا مصريين".


>- نجيب ساويرس لـ" BBC": "أمن الدولة" لا يقتل شعبه وتنظيم سلفى متطرف وراء تفجير كنيسة القديسين.. ولم ألتق مبارك منذ تخليه عن منصبه.. "الإخوان" لم يستطيعوا لى ذراعى.. وقلت لمحمد مرسى:"أنا مصرى أكتر منك"
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مصر 365

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