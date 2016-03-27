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بالصور.. تزاحم الجماهير لدخول حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ

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بالصور.. تزاحم الجماهير لدخول حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ بالصور.. تزاحم الجماهير لدخول حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ
كثفت قوات الأمن بجنوب سيناء من إجراءاتها التأمينية فى حفل عاصى الحلانى، لدعم وتنشيط السياحة والمقامة فى ميدان سوهو، والذى يحييه فارس الأغنية العربية المطرب عاصى الحلانى ونجمة the voice ريهام مصطفى مساء اليوم.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" الإجراءات التأمينية التى اتخذتها إدارة الفندق ومنها وضع بوابات إلكترونية لتفيش الحضور قبل الدخول، وتشهد شرم الشيخ زحاما شديدا من السائحين على الحفل من دول لبنان والسعودية والكويت وبعض الجنسيات الأجنبية، كما شهدت المدنية حالة من الاستنفار الأمنى وتشديدات أمنية على مداخل ومخارج المدينة بالتزامن مع الحفل وامتلأت شوارع وميادين شرم الشيخ بلافتات الحفل.

تزاحم الجماهير لدخول حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ (1)

تزاحم الجماهير لدخول حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ (2)

تزاحم الجماهير لدخول حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ (3)

تزاحم الجماهير لدخول حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ (4)

تزاحم الجماهير لدخول حفل عاصى الحلانى فى شرم الشيخ (5)


>- عاصى الحلانى يحيى اليوم حفلا غنائيا لتنشيط السياحة بشرم

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