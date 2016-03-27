التدابير الأمنية بمطارات أوروبا والأعطال تؤخر إقلاع 5 طائرات من القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، تأخر إقلاع 5 طائرات إلى وجهتها لأسباب فنية، ومشادات بين راكب وطاقم إحدى الطائرات، والإجراءات الأمنية التى تتخذها السلطات فى المطارات الأوروبية.

وأوضح مصدر مسئول بالمطار، أن الطائرة السعودية المتوجهة إلى الرياض شهدت تأخرا فى الإقلاع بسبب عطل فنى، وقامت الأطقم الفنية بإصلاحه وأقلعت الطائرة بعد تأخر دام نحو 65 دقيقة.

بينما شهدت الطائرة الإماراتية المتوجهة إلى دبى تأخر فى الإقلاع بسبب عطل فى أحد إطاراتها، وتم إصلاحه، وأقلعت الطائرة بعد تأخر 35 دقيقة.

وفى السياق ذاته، شهدت الطائرتان الإيطالية والألمانية تأخرًا دام بين 50 دقيقة و70 دقيقة انتظارًا للسماح بإقلاعها بسبب التدابير الأمنية التى تتخذها السلطات الأوروبية بعد هجمات بروكسل.

كما شهدت إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران خاص، والمتجهة إلى السعودية تأخرًا دام نحو 60 دقيقة، بسبب مشادات بين أحد الركاب والطاقم الطائر بعد رفضه الامتثال للتعليمات، وأقلعت الطائرة دونه.

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