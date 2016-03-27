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المتحدث العسكرى ينشر صور عودة رئيس الأركان من مؤتمر دول التحالف بالسعودية

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المتحدث العسكرى ينشر صور عودة رئيس الأركان من مؤتمر دول التحالف بالسعودية المتحدث العسكرى ينشر صور عودة رئيس الأركان من مؤتمر دول التحالف بالسعودية
نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، صور عودة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية إلى العاصمة الرياض.

وشارك الفريق "حجازى" فى فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب الذى استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة العديد من الدول العربية والإسلامية، وشهد المؤتمر تباحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بتنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون المشترك بين دول التحالف، ووضع اللبنات الأساسية لتنفيذ المبادرات الفكرية والإعلامية والأمنية اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف واقتلاع جذور الإرهاب، خاصة فى ظل التطورات المتلاحقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

المتحدث العسكرى ينشر صور عودة رئيس الأركان (1)

المتحدث العسكرى ينشر صور عودة رئيس الأركان (2)

المتحدث العسكرى ينشر صور عودة رئيس الأركان (3)

المتحدث العسكرى ينشر صور عودة رئيس الأركان (4)


>- الفريق محمود حجازى يعود للقاهرة بعد اجتماع رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى
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