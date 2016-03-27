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السلطات السودانية تقبض على 55 طالبا مصريا بتهمة تسريب امتحانات"ثانوية عامة"

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السلطات السودانية تقبض على 55 طالبا مصريا بتهمة تسريب امتحانات"ثانوية عامة" السلطات السودانية تقبض على 55 طالبا مصريا بتهمة تسريب امتحانات"ثانوية عامة"
ألقت السلطات السودانية القبض على 55 طالبا مصريا من بينهم 22 طالبا من محافظة كفر الشيخ، ووجهت لهم تهمة تسريب امتحان الثانوية العامة السودانية.

وقال محمد حلمى عبد العظيم من قرية الوزارية بمركز الرياض، إن ابن شقيقته "محمد جمعة طاهر"، ملقى القبض عليه بالسودان من قبل الأمن العام السودانى، بتهمة تسريب امتحان الصف الثالث الثانوى بمدرسة طحنون الثانوية بالخرطوم.

وأضاف أن ابن شقيقته يؤدى الامتحان بالصف الثالث الثانوى وأدى الامتحان الثالث له حتى يوم 21مارس الحالى، وتم إلقاء القبض عليه ضمن 55 طالبا مصريا من بينهم 22 طالبا من كفر الشيخ، ومن بين الملقى القبض عليهم 3 طالبات من كفر الشيخ، ومنهم من ألقى القبض عليه من أمام المدرسة أثناء خروجهم من الامتحان، ومنهم من ألقى القبض عليهم من داخل مساكنهم التى استأجروها.

وكشف أن الجاليتين السورية والأردنية هم من سربوا الامتحان وليس أبناءنا، وللأسف ألقى القبض على أبنائنا وأولياء أمورهم متواجدون معهم بالسودان لا يستطيعون رؤيتهم، وقد لجأ أهالى الطلاب للسفارة المصرية بالسودان للتدخل لإنقاذ الطالبات والطلاب.


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