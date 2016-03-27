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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا.. ومعلق اللقاء

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا.. ومعلق اللقاء تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا.. ومعلق اللقاء

يلتقي منتخب مع نظيره النيجيري في مباراة العودة التي ستقام مساء الثلاثاء 29 مارس، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وستنقل المباراة فضائيا على قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة بشكل حصري، والتي تملك حق نقل كل مباريات قارة إفريقيا حصريا.

وستذيع الشبكة مباراة الفراعنة عبر قناة "بي إن سبورت 1" وتخصص له أستوديو تحليلي، سيتواجد فيه النجمان المصريان أحد حسام "ميدو" وحازم إمام، ويعلق على اللقاء علي محمد علي.

وينقل التلفزيون المصري المباراة أرضيا عبر قناتي "نايل سبورت" والثانية المصرية.

يتصدر المنتخب المصري جدول مجموعته إلى الآن برصيد 4 نقاط، فيما جمع المنتخب النيجيري نقطتين، وذلك بعد انسحاب منتخب تشاد.

ويترقب محبو كرة القدم موعد المباراة بشغف، والتي ستنطلق في تمام الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت القاهرة، إذ أن المباراة ستكون هامة في مشوار تأهل المنتخب لبطولته المحببة والتي غاب عن أخر ثلاث نسخ منها.

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