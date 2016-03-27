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بالفيديو.. الدكش عقب القبض عليه :” انا اتعلم عليا “

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بالفيديو.. الدكش عقب القبض عليه :” انا اتعلم عليا “ بالفيديو.. الدكش عقب القبض عليه :” انا اتعلم عليا “
حصل موقع ” video7 قناة اليوم السابع المصورة”، على مقطع يوضح اعترافات للدكش عقب القبض عليه وهو يؤكد بأنه حذر من قامو بقتل ضابط الخانكة بتسليم أنفسهم، قائلاً :” قولتلهم انا دلوقتى انتو مالكوش حاجة عندى، تانى يوم الواقعة قولتله لازم تروحو تسلمو نفسكو، لان كدا علم عليا ياباشا ” .

يذكر أن الدكش آخر العناصر الخطرة فى عصابة أولاد حافظ فى المثلث الذهبى، وتمكنت الأجهزة من ضبطه بعد مراقبة تحركات جميع أفراد أسرة وأقارب وأصحاب الدكش، وتم رصده وإلقاء القبض عليه على الطريق الدائرى قبل هروبه من القليوبية.


>الدكش عقب القبض عليه :" انا اتعلم عليا " by youm7

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