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الفريق حجازى يعود إلى مصر بعد حضور إجتماعات رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى

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الفريق حجازى يعود إلى مصر بعد حضور إجتماعات رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى الفريق حجازى يعود إلى مصر بعد حضور إجتماعات رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى

الفريق حجازي

عاد الفريق  محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية للعاصمة الرياض ، والتى شارك خلالها حضور فاعليات مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب الذى إستضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة العديد من الدول العربية والإسلامية .

وقد شهد المؤتمر على مدار فعالياته تباحث عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بتنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون المشترك بين دول التحالف ، ووضع اللبنات الأساسية لتنفيذ المبادرات الفكرية والإعلامية والأمنية اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف وإقتلاع جذور الإرهاب ، خاصة فى ظل التطورات المتلاحقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط .

 

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