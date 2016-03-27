أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار -
برشلونة يسقط أمام ملجا ويُمهد الطريق لريال مدريد في «الليجا» -
يوفنتوس يفوز على كييفو بثنائية ويواصل التحليق في «الكالتشو» -
تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو -
هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي -
راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سلامة: تعديلات مشروعات قوانين مجلس الدولة مقيدة لمجلس النواب

Google+ Print
سلامة: تعديلات مشروعات قوانين مجلس الدولة مقيدة لمجلس النواب سلامة: تعديلات مشروعات قوانين مجلس الدولة مقيدة لمجلس النواب

أيمن سلامة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مراجعة الصياغة التشريعية لمشروعات القوانين و اللوائح المنوطة بقسم التشريع بمجلس الدولة بموجب المادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، إنما تتضمن دراسة قانونية فنية تتعلق بمدي عدم تعارض أحكام المشروع المقترح مع أحكام القانون الأعلي و علي رأسها أحكام الدستور و ما يحيل اليه من أصول مرجعية .

وأضاف سلامة، فى تصريحات صحفية لوكالة أنباء ONA، إن عدم العرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة لا يرتب البطلان عن التشريع أو القانون الذي يصدر عن البرلمان ، حيث أن إبطال القانون لا يكون بقانون مماثل لكن بنص دستوري يصدر عن الهيئة المختصة حصرا بمراقبة دستورية القوانين و هي المحكمة الدستورية العليا .

وأكد أستاذ القانون، إنه حين يقوم مجلس النواب لاحقا ، باجراء اية تعديلات علي مشروع لائحة مجلس النواب و بعد مراجعته و ختمه بخاتم قسم التشريع بمجلس الدولة ، فعلي مجلس النواب أن يعيد أصل مشروع اللائحة بالكامل الي قسم التشريع حتي يتم افراغ التعديل في الصيغة القانونية الملاءمة و اعادة ختمه بما يفيد اعتماد القسم للتعديل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا