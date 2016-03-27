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حملة للتبرع بالدم لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سيناء

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حملة للتبرع بالدم لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سيناء حملة للتبرع بالدم لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سيناء

جانب من الحملة

نظمت الجمعية العلمية بكلية الصيدلة بجامعة سيناء، حملة للتبرع بالدم والتوعية بأهميته بالتعاون مع البنك القومى للدم لدعم البنك بالعدد الكافى من أكياس الدم إيمانا منه بأهمية إحياء الروح البشرية ودور الصيدلى في تحسين الثقافة الصحية في المجتمع.

وأكدت آلاء ماضى مسئول الصحة العامة في الجمعية، أن الدور الأهم للحملة هو رفع ثقافة التبرع بالدم لدى المواطن المصرى ومساعدة أهالي سيناء في تجاوز محنتهم بقدر الإمكان حتى لا نفقد روحا بسبب عدم توافر الدم كما أن عملية التبرع تعود على المتبرع بفائدة صحية فهو يساعد على تجديد خلايا الدم وتنشيط المناعة.

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