الداخلية: نتواصل مع الفريق الإيطالى للكشف عن قتلة "ريجينى"

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إنه بعد العثور على متعلقات الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، خلال كشف غموض تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، كان من المهم الإعلان عن ذلك، نظرًا لأهمية القضية.

وأضاف "عبد الكريم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم" الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، على فضائية "النهار اليوم"، أن الجهات الأمنية أطلعت الجانب الإيطالى على كل الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية حيال هذه القضية، وعلى ما تم العثور عليه من المتعلقات التى تخص الشاب الإيطالى، مؤكدا أن بيان الوزارة لم يشير إلى أى شيء يربط بين التشكيل العصابى ومقتل الشاب الإيطالى.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن أجهزة البحث بالتنسيق مع الفريق الإيطالى تواصل جهودها لفحص كافة العلاقات والارتباطات الخاصة بأعضاء التشكيل العصابى وتحديد الدوائر المتصلة بهم وظروف الجرائم التى ارتكبوها والمناطق التى شهدت ارتكاب تلك الجرائم وفحص تلك المضبوطات، مضيفًا "الفريق الإيطالى ما زال متواجدا ويتم إطلاعه أول بأول بكل المعلومات التى يتم التوصل إليها".

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