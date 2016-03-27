صاحب حكم حل مجلس الأهلى: الإدارية العليا أكدت على دفاعنا تجاه النادى

قال حمدى عويس المحامى أحد الحاصلين علي حكم حل مجلس ادارة النادى الأهلى، اليوم الأحد، عقب رفض طعنى النادى الأهلى والحكومة على حل مجلس المهندس محمود طاهر. إن الحكم الذى صدر اليوم أكد على دفاعنا ووجهة نظرنا فى أن الإجراءت التى وضعها المشرع والعملية الانتخابية هى ضمانات حتى تخرج العملية الانتخابية معبرة عن إرادة الناخبين، وبالتالى لابد من احترام هذه الإجراءات.

وتابع "عويس" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إننا مازلنا نرفض قرار وزير الشباب والرياضة بتعين مجلس محمود طاهر المنحل كمجلس معين لإدارة النادى .

وأشاد "عويس" بحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم قائلا "لدينا ثقه فى القضاء والحكم أكد على حرص الدولة على مصلحة النادى الأهلى".

- أخبار مصر الساعة6.. الإدارية العليا تقضى وتؤيد حل مجلسى الأهلى واتحاد الكرة