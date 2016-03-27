حكم مباراة نيجيريا ومصر يوجه رسالة عبر في الجول ' بعد انفراد صلاح '

حرص الحكم الزامبي جاني سيكازوي على توجيه رسالة للشعب المصري عبر FilGoal.com بعدما علم بكم الغضب الذي صاحب قراره بإنهاء مباراة مصر ونيجيريا أثناء انفراد محمد صلاح بالمرمى.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

لكن الفراعنة كانوا قادرين على حسم المواجهة لصالحهم لو لم يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة أثناء انفراد محمد صلاح من منتصف الملعب ليحرم مصر من لقطة كادت تنتهي بهدف وثلاث نقاط.

وتحدث FilGoal.com مع جاني سيكازوي وأطلعه على كم الغضب الذي صاحب قراره في الشارع المصري الذي اتهمه بتعمد حرمان مصر من الفوز

لذلك كان الحكم الزامبي حريصا على توضيح موقفه لـFilGoal.com ..

"أتفهم أن المصريين غاضبون جدا بسبب قراري بإنهاء المباراة".

"أريد أن يتفهم الناس أنني كنت فقط أطبق القانون، فأنا نظرت لساعتي عندما استقبل صلاح الكرة وكان الوقت المحتسب بدل من ضائع قد انتهى بالفعل".

"ولذلك اتخذت قرارا بإنهاء المباراة ولم يكن في تفكيري أبدا أن هذا سيضايق الناس في مصر".

"فعلتها لأن الوقت كان قد انتهى".

"أؤكد أنني لم أقصد أن أمنع صلاح من التسجيل. صافرتي كانت بسبب انتهاء الوقت".

"تمنيت لو كانت هذه الفرصة خلال الوقت الذي احتسبته ليتأكد الناس من نواياي، ولكن لسوء الحظ انتهى الوقت الضائع عندما وصلت الكرة لصلاح ولم يكن أمامي أي خيار سوى إنهاء المباراة".

"أمتلك أصدقاء في قائمة منتخب مصر مثل اللاعب صاحب القميص رقم 6 ( يقصد أحمد حجازي) ومحمد صلاح. ويمنكم أن تسألوهما عن ذلك، ولذلك أؤكد أنني لم أقصد أن أحرم مصر من الفوز".

"هذا كل ما أستطيع أن أقوله".