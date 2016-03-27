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مستشفى الإسماعيلية العام يجرى 1164 حالة حقن مجهرى بمركز الخصوبة

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مستشفى الإسماعيلية العام يجرى 1164 حالة حقن مجهرى بمركز الخصوبة مستشفى الإسماعيلية العام يجرى 1164 حالة حقن مجهرى بمركز الخصوبة
قال الدكتور أحمد صالح مدير مستشفى الإسماعيلية العام فى تصريحات صحفية، إن مركز الخصوبة وأطفال الأنابيب بالمستشفى العام يقدم كل خدمات الخصوبة والعوامل المساعدة للإخصاب، متابعة التبويض- التلقيح الصناعي- أطفال الأنابيب- الحقن المجهرى- سحب عينة من الخصية لاحقا- تجميد سائل منوي، وذلك من خلال غرفة عمليات مجهزة ومعمل وغرفة كشف، تحت إشراف فريق طبي من استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم وفريق من الكيميائيين المتخصصين وهيئة تمريض وإداريين.

وأشار الدكتور سعيد الشربينى مدير المركز ونقيب أطباء الإسماعيلية إلى أن المركز تم افتتاحه عام 2008 ، ومن وقتها و حتى نهايات 2015 أجريت داخل المركز 1164 حالة حقن مجهري منها 260 حالة ترجيع أجنة مجمدة ، بالإضافة إلى 334 حالة تحليل سائل منوي، 198 اخذ عينة من الخصية- 80 حالة سحب كيس من المبيض و676 حالة تلقيح صناعي .

وأضافت حنان متولي مدير مكتب إعلام المستشفى العام إن هناك حالات كثيرة لأسر استقبلت أطفالا بعد اشتياق دام سنين، مثل (ع.م) (فاقوس الشرقية) متزوجة منذ 12 سنة أول عملية حقن لها داخل المركز أنجبت طفلة و ثاني عملية أواخر 2015 أسفرت عن توأم، و"ل.ا" (38سنة) (الشرقية)متزوجة منذ 19 سنة اجرى لها حقن مجهري أسفر عن بنت، و"ف.ب" الاسماعيلية(35 سنة) متزوجة منذ 15 سنة أول عملية حقن مجهري 2012 أنجبت بنتا ثم تجربة حقن أخرى أواخر 2015 وانجبت طفلا جديدا.

مركز الخصوبة بالمستشفى العام (1)

مركز الخصوبة بالمستشفى العام (2)

مركز الخصوبة بالمستشفى العام (3)

مركز الخصوبة بالمستشفى العام (4)

مركز الخصوبة بالمستشفى العام (5)

مركز الخصوبة بالمستشفى العام (6)


>- دورة عن رعاية المرضى المسنين داخل مستشفى الإسماعيلية العام

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