كوبر يتحدث عن انسحاب تشاد

تحدث هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن انسحاب تشاد من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا قبل مواجهة الفراعنة أمام نيجيريا.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تلقى خطابا رسميا من اتحاد تشاد يفيد بانسحابه من التصفيات المؤهلة بشكل رسمي.

وجاء الانسحاب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلدة تشاد. (طالع التفاصيل)

وقال هيكتور كوبر: "لا يهمنا انسحاب تشاد من عدمه. هدفنا واحد ولن يتغير".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 من داخل مران المنتخب "تركيزنا فقط على تحقيق الانتصار أمام نيجيريا. وهذا هو الأهم".

وتابع "لن نهتم بلعبة الأرقام والحسابات. الأهم الفوز على نيجيريا".

مواجهة نيجيريا

هل يختلف أداء المنتخب في الإياب عن الذهاب أمام نيجيريا؟ يُجيب كوبر: "نعم سنحاول اللعب بشكل أفضل وتشكيل خطورة وهجمات أكثر".

وأكمل حديثه قائلا: "الأجواء ستكون مختلفة تماما والدعم الجماهيري سيكون حافزا كبيرا لتقديم مباراة أفضل وتحقيق الفوز".

وأتم "لقاء الذهاب تم نسيانه الآن وسندخل مواجهة نيجيريا بدافع تحقيق الانتصار ولا غير".

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