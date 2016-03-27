الاتحاد الإفريقي يعلن عقوباته ضد تشاد بعد الانسحاب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) العقوبات الموقعة على منتخب تشاد عقب الانسحاب من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تلقى خطابا رسميا من اتحاد تشاد يفيد بانسحابه من التصفيات المؤهلة بشكل رسمي.

وجاء الانسحاب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلدة تشاد. (طالع التفاصيل)

وتم تغريم اتحاد تشاد لكرة القدم 20 ألف دولار وفقا للمادة 59 من لوائح الاتحاد الإفريقي.

إلى جانب حرمان المنتخب التشادي من المشاركة في النسخة التالية لكأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في كوت ديفوار.

وتغير حال المجموعة السابعة من التصفيات بعد انسحاب تشاد، إذا أصبح منتخب مصر في المركز الأول برصيد 4 نقاط. بينما نيجيريا في المركز الثاني برصيد نقطتين.

طالع أيضا

تقرير في الجول - مصير مجموعة مصر بعد انسحاب تشاد

تقرير في الجول - هل يؤثر انسحاب تشاد على تصنيف مصر في تصفيات كأس العالم

تقرير في الجول - 5 علامات لن تتغير لمصر من انسحاب تشاد.. "باسم مرسي وكوبر"