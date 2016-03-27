بالفيديو.. شاهد مخبأ "الدكش" السرى للأسلحة الآلية والمخدرات فى الجعافرة

ينفرد "اليوم السابع" بنشر فيديو لحظة استخراج قوات مباحث القليوبية، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، الأسلحة الآلية والذخائر والمخدرات من باطن الأرض فى قرية الجعافرة، بعد ضبطهم أخطر العناصر الإجرامية فى القليوبية، وشهرته "الدكش"، والمتهم فى واقعة الهجوم على سيارة مأمورية ضباط مباحث الخانكة، أسفرت عن استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم جورجى و5 من قوات مركز الخانكة.>يذكر أن الدكش آخر العناصر الخطرة فى عصابة أولاد حافظ فى المثلث الذهبى، وتمكنت الأجهزة من ضبطه بعد مراقبة تحركات جميع أفراد أسرة وأقارب وأصحاب الدكش، وتم رصده وإلقاء القبض عليه على الطريق الدائرى قبل هروبه من القليوبية.

وشارك فى الحملة الأمنية التى استهدفت بؤرة الجعافرة ضباط مباحث القليوبية؛ وهم كل من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى، والمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم الخانكة، والمقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والمقدم وائل نبيل بقسم المعلومات بالمديرية فى محافظة القليوبية.

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