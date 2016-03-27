ألقاب الأندية (3) أولاد مدينة فيرونا وحميرها الطائرة

تعد ألقاب الأندية جزء كبيرا من تراثها فعلى سبيل المثال لا الحصر حينما تقول الحمير الطائرة فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو فيرك كييفو فيرونا.

ألقاب الأندية (1) - مانشستر يونايتد.. الشياطين الحمر

ألقاب الأندية (2) – خفافيش فالنسيا

الحال نفسه مع الحمير الوحشية ليوفنتوس والجانرز أو المدفعجية لأرسنال والمليونيرات لنادي ريفر بليت وصناع المراتب لأتليتكو مدريد والتوفيز لإيفرتون وغيرها.

وفي تلك السلسلة سنستعرض سويا أسباب تسمية تلك الأندية بتلك الألقاب واليوم نتحدث عن فريقي هيلاس فيرونا وكييفو فيرونا.

أنشئ نادي هيلاس فيرونا عام 1903 بواسطة مجموعة من طلاب المدرسة الثانوية وتم تسميته باسم هيلاس وهي كلمة يونانية كناية عن اليونان.

لقب الأولاد هو كناية عن مؤسسي النادي الإيطالي، ثم يأتي لقب الأصفر والأزرق أو الجيالوبلو، وهو أكثر لقب مستعمل للفريق، وتقدم الألوان المدينة ذاتها وشعارها أيضا.

هناك لقبين آخرين يخصان هيلاس فيرونا وهما سكالا وماستيني (كلاب الدرواس) وكلاهما كناية عن ماستينو إلـ "ديلا سكالا" و"ديلا سكالا برينسس" من حكموا المدينة في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر.

وشعار النادي يحتوي على كلبين درواس ينظران في الاتجاه المعاكس، و"سكالا" رمز لمدينة فيرونا، وفي المقابل فريق كييفو يربط نفسه بـ كانجراندي الأول ديلا سكالا.

كييفو فيرونا

تأسس الفريق عام 1929 بواسطة عدد صغير من مشجعي كرة القدم، من منطقة إدارة بكييفو وهم جيران فيرونا، ولم يتم إشهار النادي رسميا بواسطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وخاض مباريات ودية ودورات هواة، وتم انضمامه رسميا للدوري الرسمي في نوفمبر 1931.

ألوان الفريق كانت الأزرق والأبيض، إلى أن ارتدى الأصفر والأزرق فأصبح لقبه الجيالوبلو أيضا.

ووصل الفريق إلى لقب موسي فولانتي أو الحمير الطائرة خلال أواخر التسعينيات ولد اللقب، بواسطة جيرانهم جماهير هيلاس الذين كانوا يسخرون منهم ومن جماهير كييفو، وأكدوا لهم أنهم سيصعدون لدوري الدرجة الأولى فقط إن طارت الحمير.

وفي موسم 2000-2001 قاد لويجي ديلنيري مدرب الفريق للمركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وتأهل لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي.