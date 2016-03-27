تقارير: برشلونة يختار كورتوا لخلافة حارسه في حال رحيله

(إفي): ذكرت تقارير إخبارية يوم الأحد إن برشلونة الإسباني استقر على بدء مفاوضات مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي لخلافة الألماني مارك أندريه تير شتيجن الحارس الثاني للفريق إذا ما قرر الأخير فعلا الرحيل.

وكان تير شتيجن الذي يلعب أساسيا في دوري الأبطال وكأس الملك فقط قال مؤخرا "أرغب في القيام بالخطوة التالية واللعب بصورة أكثر لأن الوضع كالتالي: إذا لم تتغير الأمور، سنضطر للجلوس والتحدث بكل تأكيد" مع مسئولي النادي.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية أنه على الرغم من أن عرين الفريق محمي بصورة جيدة في وجود التشيلي كلاوديو برافو الحارس الأساسي في الليجا، إلا أن كون عمره 33 عاما لا يجعله رهانا مناسبا في المستقبل.

وأشارت الجريدة إلى أن تير شتيجن لديه بالفعل عروض من أندية أخرى ولكن المشكلة تتمثل في أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 80 مليون يورو، لذا فإن مسألة رحيله لا بد أن تشهد تنازلات.

ومن ضمن الخيارات التي ربما يلجأ برشلونة إليها لحل الأزمة فكرة إعارة اللاعب ليتمكن من لعب دقائق أكثر.

وبالنسبة لمسألة كورتوا، أشارت (ماركا) إلى أن البلجيكي لن يمانع كثيرا في ترك تشيلسي والعودة لليجا، حيث أن النادي الكتالوني كان جس نبضه بخصوص الأمر منذ عامين ولم يبد أي رفض.