ثورة طبية جديدة.. علاج السكر والسرطان والقلب باللاصقة بدلا من الأدوية

يبحث العالم دائما عن وسائل علاجية جديدة لمكافحة الأمراض الخطيرة والقاتلة، بهدف الحد من معاناة المرضى وزيادة فاعلية الأدوية، ومن أحدث الوسائل العلاجية المستحدثة فى علاج بعض الأمراض "اللاصقة الطبية" التى توضع على الجلد أو الأعضاء المصابة، وذلك عن طريق إفراز العقاقير الدوائية فى الدم، وهو ما قد يغنى عن تناول الأدوية ويخفف عن المرضى الوخز بالحقن والوسائل العلاجية المختلفة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأمراض التى تم علاجها خلال الأبحاث الأخيرة باستخدام اللاصقة الطبية، وتشمل:

علاج مرض السكر وسرطان الجلد

>وتمكن مؤخراً فريق من العلماء بجامعة نورث كارولينا الأمريكية من ابتكار لاصقة طبية ذكية تتمتع بفاعلية كبيرة فى قياس مستويات سكر الدم، وتفرز كميات مناسبة من الإنسولين لتسيطر عليها، وعلى الرغم من أنها ما زالت فى طور الأبحاث إلا أنه من المتوقع أن تنجح التجارب الخاصة بها، وسيتم طرحها قريبا.

كما كشفت مجلة "Nano letters" عن أحدث صيحة لعلاج سرطان الخلايا الصبغية "ميلانوما" باستخدام لاصقة جلدية توضع على مكان الورم، وهى تحتوى على إبر فى حجم الميكرو، وهى محملة بأجسام مضادة تحفز الخلايا المناعية لمهاجمة السرطان.

الأزمة القلبية

>ولم تتوقف التطبيقات العلاجية لللاصقة الجلدية عند هذا الحد، بل تمكن مؤخرا فريق من الأطباء فى جامعة تورنتو الكندية من استخدامها فى الحد من أضرار الأزمات القلبية وعلاج آثارها، وذلك بتحميلها بالخلايا الجذعية ولصقها على القلب، حيث تعمل على إعادة تجديد الخلايا التالفة، ويتم الحصول على الخلايا الجذعية من جلد المريض.

كما صدقت منظمة الغذاء والدواء FDA مؤخراً على طرح لاصقة طبية تساهم فى علاج السلس البولى، وتعرف باسم "Oxytrol "، ويعمل عن طريق استرخاء عضلات المثانة البولية، ويستخدم لمدة 4 أيام، كما تم الكشف عن استخدامات مثيرة للاصقة فى السيطرة على المرض عن طريق إفراز عقاقير مضادة للمرض، هذا بخلاف اللاصقات التى تستخدم فى تسكين الآلام وعلاج القدم السكرى واللاصقة التى تساهم فى الإقلاع عن التدخين.

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