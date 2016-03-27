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تقرير في الجول - ميسي ليس الأول.. 4 نجوم تبرعوا بأحذيتهم

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تبرع قوبل بهجوم كبير ذلك الذي قام به الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في لقاءه مع قناة (MBC )، عندما تبرع بحذاءه للمحتاجين في مصر.

ميسي ليس أول من يتبرع بحذاءه من أجل الخير فقد سبقه العديد من المشاهير في كرة القدم، نرصد بعضهم في التقرير التالي.

ستيفن جيرارد

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قام النجم الانجليزي السابق لنادي ليفربول بالتبرع بإصدار محدود من حذاءه المصنوع من شركة أديداس مكتوب بداخله إهداء خاص لأحد أساطير الريدز بعد قرار رحيله عن الفريق "سترحل كأسطورة وتعود كبطل مدينة ليفربول ستتذكرك دائما، لن تسير وحدك".

بجانب نقش اسم زوجة اللاعب وبناته على الحذاء من الخارج.

التبرع جاء للصليب الاحمر الانجليزي من أجل مساعدة اللاجئين إلى أوروبا

جيرارد بيكيه

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قلب دفاع برشلونة الإسباني قام بالتبرع بحذاءه الذي شارك به في إحدى مباريات الكلاسيكو مصنعة من شركة نايكي والمنقوش عليها اسم ابنه ميلان وذلك لصالح منظمة "خطوات صغيرة"، إحدى الجهات الخيرية المهتمة بمساعدة العائلات والأطفال التي تعمل بمقالب القمامة.

كريستيانو رونالدو

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النجم البرتغالي قام بالتبرع بحذاءه لصالح أطفال فلسطين ولكن ليس أي حذاء بل الحذاء الذهبي الذي حصل عليه في عام 2011.

وتم بيع الجائزة بـ1.5 مليون يورو والتبرع بهم كاملا لصالح بناء مدارس لأطفال فلسطين.

ماريو جوتزه

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اللاعب الألماني قام بعرض حذاءه الذي سجل به هدف فوز الألمان بمونديال 2014 في مزاد علني للتبرع بثمنه لصالح مؤسسة "قلب لكل طفل" الخيرية.

حذاء جوتزه تم بيعه بـ2 مليون يورو في مزاد خيري بألمانيا.

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