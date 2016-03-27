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' عمرو جمال مظلوم في الأهلي '

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' عمرو جمال مظلوم في الأهلي ' ' عمرو جمال مظلوم في الأهلي '

أشاد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي بقدرات عمرو جمال مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه يتعرض لظلم شديد هذا الموسم داخل القلعة الحمراء.

وقال يوسف: "عمرو جمال رأس حربة مميز، ومواصفاته يحتاجها فريق الأهلي، لأنه نوعية مختلفة تمامًا في الأداء عن إيفونا وأنطوي".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "أرى أنه مظلوم بشدة، لابتعاده عن المباريات، مما أثر على فرصه في دخول التشكيلة الأساسية للمنتخب، حيث افتقد حساسية اللعب في الوقت الذي يقوم فيه هيكتور كوبر بتقييم اللاعبين خلال فترة قصيرة 3 أيام".

واستطرد "لقد بات الخيار الثالث لهجوم بعد كوكا الذي له الأولوية لاحترافه في أوروبا، ومروان محسن الذي يعد من أفضل المهاجمين هذا الموسم".

وواصل "لا بد أن يكون لعمرو جمال دور أكبر مع الأهلي، في ظل وجود اتجاه لعدم الاعتماد على عماد متعب".

وأوضح "معدل عمرو في التهديف متميز للغاية مقارنة بدقائق مشاركته في المباريات".

وبات عمرو جمال الخيار الثالث لهجوم الأهلي هذا الموسم بعد كل من ماليك إيفونا وجون أنطوي، ولكنه سجل 5 أهداف في الدوري وكأس الكونفدرالية.

وهز مهاجم الأهلي شباك 5 أندية هي إنبي والزمالك ومصر للمقاصة وستاد مالي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

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