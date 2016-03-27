إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد.. واجتماع للهيئة القيادية للتحالف الوطني

أغلقت القوات الأمنية العراقية جسرى الجمهورية والسنك المؤدين لموقع الاعتصام بساحة "كرادة مريم" وسط بغداد، بعد دخول زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء والاعتصام فيها.. بينما عقدت الهيئة القيادية للتحالف الوطني، الذى ينتمى اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، لبحث التعديل الوزارى المرتقب وملف الاصلاحات.

وقالت مصادر أمنية ومشاركون فى الاعتصام، إن القوات المشتركة للجيش والشرطة تفرض اجراءات أمنية مشدد وسط بغداد وفى محيط موقع الاعتصام وفى المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء، وقطعت جسرى الجمهورية والسنك وأعلنت حالة الإنذار"ج" فى المنطقة.

وكان مقتدى الصدر بدأ اعتصامه داخل المنطقة الخضراء، وتم نصب خيمة له ولعدد محدود من مرافقيه بعد عبورهم لاحدى بوابات المنطقة الخضراء المؤدية الى مجلسى الوزراء والنواب.

يذكر أن "التحالف الوطني" تحالف سياسى هو الأكبر فى مجلس النواب العراقي، أعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفرى فى 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية مثل المجلس الإسلامى الأعلى وحزب الإصلاح والتيار الصدرى ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطنى العراقى وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل وشخصيات أخرى.

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