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حراك "العودة للشرعية الدستورية" يطالب بمبايعة السنوسى ملكا على ليبيا

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حراك "العودة للشرعية الدستورية" يطالب بمبايعة السنوسى ملكا على ليبيا حراك "العودة للشرعية الدستورية" يطالب بمبايعة السنوسى ملكا على ليبيا
طالب حراك العودة للشرعية الدستورية بمدينة طبرق، الشعب الليبى بمبايعة الأمير محمد الحسن الرضا السنوسى ملكًا على ليبيا، خلال وقفة شهدها ميدان جامع الملك إدريس السنوسى بمدينة طبرق من أجل المطالبة بالعودة لدستور الاستقلال 1951 م والمعدل سنة 1963م.

وقال حراك العودة للشرعية الدستورية بطبرق فى بيان صحفى: "نحن جميعًا مع عودة صاحب الاستحقاق الشرعى فى ولاية العرش السيد الأمير محمد الحسن الرضا السنوسى وأن نجدد البيعة له كملك للبلاد كما فعل آباؤنا وأجدادنا مع مؤسس الدولة الليبية الحديثة الملك الصالح محمد إدريس السنوسى".

وكان حراك العودة للشرعية الدستورية نظم وقفات بالعاصمة طرابلس وبعض المدن الليبية الأخرى دعا فيها أبناء الشعب الليبي بكل مكوناته إلى تجاوز الخلافات والانضواء تحت لواء دستور دولة الاستقلال، وتقديم البيعة للأمير محمد الحسن الرضا السنوسى.

حراك العودة للشرعية الدستورية يطالب بمبايعة السنوسى ملكا على ليبيا (1)

حراك العودة للشرعية الدستورية يطالب بمبايعة السنوسى ملكا على ليبيا (2)

حراك العودة للشرعية الدستورية يطالب بمبايعة السنوسى ملكا على ليبيا (3)

حراك العودة للشرعية الدستورية يطالب بمبايعة السنوسى ملكا على ليبيا (4)

الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الليبى فى أرض الكنانة.. أقام أول معسكر للتدريب بمنطقة "أبو رواش"..وأولى معاركه "سيدى برانى" فى أكتوبر 1940..مساهمات "جيش السنوسى" كانت رئيسية وفعالة تتجاوز حجمه وقدرات

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