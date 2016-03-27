أبو ريدة: الخبرات في صالح نيجيريا

شدد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي على صعوبة لقاء مصر ونيجيريا المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا. وتقام يوم الثلاثاء مواجهة الجولة الرابعة بين المنتخبين في ملعب برج العرب.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وقال أبو ريدة : "اللقاء الثاني بين مصر ونيجيريا صعب للغاية لعدة أسباب، أهمها أنها ستكون مباراة التأهل بعد انسحاب منتخب تشاد".

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وأضاف أبو ريدة في تصريحات عبر قناة الحياة 2 " فارق الخبرات يصب في صالح نيجيريا. وسنحاول تعويض ذلك من خلال الروح العالية للاعبين".

وتابع "أثق أن هذه المجموعة من اللاعبين لديها من الروح الكافية لتحقيق الفوز. نجحنا في انتزاع نقطة ثمينة في مباراة الذهاب، رغم أن التاريخ يؤكد أن منتخب مصر لا ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل نيجيريا".

واستدرك: "ولكن أرجو من الجميع عدم الاستعجال على بناء فريق جديد للمنتخب، حيث نحاول توفير كل متطلبات الجهاز الفني لإعادة هيبة مصر التي كانت محط اعتبار لأي منتخب إفريقي مهما كانت قوته".

وأشار أبو ريدة في ختام تصريحاته إلى أنه يتمنى إقامة اللقاء وسط حضور جماهيري 80 ألف متفرج، حتى يكون للاعبين فرص متساوية مع المنافسين، حيث نخوض كل مبارياتنا وسط حضور جماهيري للمنتخبات الأخرى.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط عقب انسحاب تشاد. بينما تأتي نيجيريا في المركز الثاني برصيد نقطتين.