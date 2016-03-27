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تحليل في الجول – علي أبو جريشة: علينا الحذر أمام نيجيريا.. والدفع بمروان محسن ضروري

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تحليل في الجول – علي أبو جريشة: علينا الحذر أمام نيجيريا.. والدفع بمروان محسن ضروري تحليل في الجول – علي أبو جريشة: علينا الحذر أمام نيجيريا.. والدفع بمروان محسن ضروري

قال رمز النادي الإسماعيلي علي أبو جريشة إن منتخب مصر لم يكن على المستوى المطلوب خلال التعادل 1-1 أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال فاكهة الكرة المصرية لـFilGoal.com : "ومع ذلك، يمكننا إحراز الفوز في لقاء برج العرب يوم الثلاثاء، بشرط الحذر".

وأضاف "نيجيريا ستتركنا نستحوذ على الكرة وسيعتمدوا على الهجمات المرتدة".

وواصل "سيعتمدوا على لاعبهم السريع أحمد موسى من أجل خطف هدف يربك حسابات منتخبنا".

وأردف "لابد من استغلال سوء حالة خط دفاع نيجيريا، أسوأ خطوطه".

وأتم أبو جريشة باختيار مهاجم مصر الأساسي في مواجهة الثلاثاء "من الأفضل أن يدفع هيكتور كوبر بمروان محسن لأنه يظهر مع سيطرة الفريق على الكرة، كما أنه يحتاج وقت في الملعب حتى يكون فعالا على مرمى المنافس".

وشارك محسن بديلا في المباراة الأولى في مكان أحمد حسن "كوكا".

ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بـ4 نقاط بعد انسحاب تشاد، فيما تملك نيجيريا نقطتين.

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