الداخلية: فريق التحقيق المصري يطلع نظيره الإيطالي بمستجدات قضية الشاب “ريجيني”

قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن “الدكش” الذي تم القبض عليه صباح اليوم من أخطر العناصر الجنائية في منطقة الجعافرة بالقليوبية وهاربا منذ 25 يناير من سجن أبوزعبل.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم القبض على “الدكش” في منطقة الجعافرة ضمن مثلث الذهبي التابع لمحافظة القليوبية وذلك خلال الحملات الأمنية المكبرة للأجهزة الأمنية، وقد تمكنت القوات الأمنية من ضبط “محمد حافظ أمين حافظ” الشهير بالدكش، وبحوزته كميات من الأسلحة.

وفي سياق آخر، أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن العثور على متعلقات خاصة بالشاب الإيطالي ريجيني في شقة شقيقة أحد المتهم بتشكيل عصابي ليس معناه أنهم المتهمين في مقتل الشاب الإيطالي.. موضحا أن الفريق الإيطالي يتم إطلاعه من قبل فريق البحث المصري للكشف عن المتسببين في مقتل الشاب جوليو ريجيني.