ربيعة يبرر معاناة النني أمام نيجيريا

دافع رامي ربيعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر عن أداء زميله محمد النني خلال مباراة نيجيريا التي انتهت بالتعادل 1/1 في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2017.

وقال ربيعة: "أرجو ألا يتصور البعض أن النني يتعالى على المنتخب بعد انضمامه إلى أرسنال، بالعكس لقد أدى بقوة كبيرة أمام منتخب نيجيريا".

وأوضح عبر قناة "الحياة 2": "ولكن النني كان عليه عبء كبير للغاية مع إبراهيم صلاح، لأن المساحات كانت كبيرة في وسط الملعب أثناء المباراة".

وأضاف: "وبتحليل أداء النني، ستجد أنه ركض كثيرًا، واستخلص العديد من الكرات من لاعبي نيجيريا".

وأكد مدافع الأهلي: "المباراة الثانية بين المنتخبين ستكون أكثر صعوبة، لأن أوراق الفريقين باتت مكشوفة، ونيجيريا لديه حافز لتعويض التعادل على أرضه، لذا لابد من المواجهة بنفس القوة والسرعة".

واستطرد ربيعة: "نيجيريا منافس قوي نعمل له ألف حساب، وعلينا التعلم من أخطاء مباراة الذهاب وتفاديها، ونسيان كل أحداثها أيًا كانت نتيجتها".