الأبيض والأسود يعنونان إطلالات أيقونات الموضة

في كل مرة يمد فيها السجاد الأحمر لتقام إحدى حفلات هوليوود، نرى الفساتين الأنيقة بالأبيض والأسود حاضرة في إطلالات النجمات، ولكن في حفل Daily" Front Row's Fashion Awards" عنون هذان اللونان جميع إطلالات أيقونات الموضة على السجادة الحمراء.

كانت النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez أنيقة بفستان أبيض براق وإطلالة كلاسيكية ناعمة في هذا الحفل، وقامت بتنسيق فستانها مع مجوهرات ذهبية وحقيبة بنفس اللون مع حذاء أبيض بسيط، أما عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد Gigi Hadid فقد اختارت إطلالة جريئة بفستان أبيض شفاف بدون أي مجوهرات أو إكسسوارات تذكر، وظهرت ملكة الجمال السابقة أوليفيا كالبو Olivia Culpo بفستان ناعم باللون الأبيض ونسّقته مع حقيبة وحذاء بنفس اللون، ثم قامت بإضافة حزام ملون لتضيف انتعاشاً أنيقاً لإطلالتها.

وكان اللون الأسود حاضراً في العديد من الإطلالات في هذا الحفل، فقد ارتدته العارضة بيلا حديد Bella Hadid بفستان بتصميم البلايزر وبأطراف بدت وكأنها حرقت لتبدو بهذا الشكل، واختارت نيكول ريتشي Nicole Richie فستاناً ناعماً من الدانتيل الأسود، وحضرت كيم كاردشيان Kim Kardashian مع والدتها بفساتين سوداء بسيطة، بينما ظهرت كات هادسون Kate Hudson بتصميم جريء يجمع اللونين معاً.

أما ليدي غاغا Lady Gaga فكما عرفناها دائماً حريصة على التفرّد والتميّز في إطلالاتها على السجادة الحمراء، وفي هذا الحفل اختارت فستاناً ملوناً من الترتر اللمّاع وزينت أطراف أكمامها بالريش الملون كذلك.

شاهدي كيف ارتدت النجمات الفساتين الأنيقة بالأبيض و الأسود في حفل Daily Front Row's Fashion Awards و اختاري الأجمل بينهن.