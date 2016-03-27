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وزير الرياضة: سأجتمع برئيس الأهلي.. وأتواصل مع اللجنة الثلاثية في أزمة الاتحاد

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وزير الرياضة: سأجتمع برئيس الأهلي.. وأتواصل مع اللجنة الثلاثية في أزمة الاتحاد وزير الرياضة: سأجتمع برئيس الأهلي.. وأتواصل مع اللجنة الثلاثية في أزمة الاتحاد

قال وزير الرياضة خالد عبد العزيز إنه سيجتمع برئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود طاهر خلال أيام قليلة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت صباح اليوم الأحد تأييد حكم بطلان انتخابات النادي، وبالتالي حل المجلس، فيما يبقى قرار التعيين الذي أصدره عبد العزيز ساريا.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية أنه سيبحث إضافة أعضاء جدد للمجلس خلال اللقاء.

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وعن قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، قال عبد العزيز إنه سيجتمع مع باقي أعضاء اللجنة الثلاثية - هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وحسن مصطفى عن اللجنة الأولمبية الدولية- لبحث الخطوات التالية لقرار المحكمة.

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