اتحاد الكرة يتخذ 3 خطوات للرد على قرار الحل

يستعد مجلس إدارة اتحاد الكرة للتحرك في ثلاثة اتجاهات للرد على قرار حله بحكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد: "الخطوة الأولى، سنقوم فيها غدا الاثنين بسحب المذكرة التفصيلية للحكم الصادر بقرار الحل للتعرف على الأسباب".

وأضاف الشامي: "سنقوم بدعوى بطلان ذات شقين مستعجل وموضوعي، يوازي الطعن في المحكمة الإدارية العليا، لا يوقف التنفيذ، لكنها خطوة لا بد منها".

وأشار عبر قناة "الحياة 2" إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل في تقديم استشكال في محكمة القضاء الإداري، لإيقاف قرار الحل، مؤكدا أن رفض هذا الاستشكال سيؤدي إلى مشكلة كبيرة.

وأتم محمود الشامي "ولكن كل هذه الخطوات مؤجلة، لما بعد مباراة نيجيريا نظرًا لأهميتها الكبيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا".