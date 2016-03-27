أخبار فلسطين اليوم.. المسيحيون فى القدس المحتلة يحتفلون بعيد القيامة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، يحتفل المسيحيون الغربيون فى الأراضى المقدسة وعبر العالم بعيد القيامة، فى الذكرى التى يتعقدون فيها أن السيد المسيح بعث فى القدس قبل ألفى عام.

واكتظت كنيسة القيامة فى القدس بالمصلين اليوم الأحد، وهو المكان الذى يعتقد المسيحيون أن المسيح صلب ودفن وبعث. ومن المتوقع إقامة قداس فى وقت لاحق بكنيسة المهد فى بيت لحم، التى شيدت فوق الموقع الذى يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح ولد فيه.

وفى الفاتيكان، ترأس البابا فرانسيس قداسا رسميا مساء السبت. وقال فى عظته إن الظلام والخوف لا يجب أن يسودا ودعا العالم إلى نبذ التشاؤم. تأتى الدعوة إلى الأمل عشية الاحتفال الأكثر بهجة فى التقويم المسيحى، والذى يتناقض بشكل حاد مع إدانته لهجمات بلجيكا وغيرها.

ومن أخبار فلسطين اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المواطن رمضان أبو هدوان (43 عاما) من حى باب المغاربة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكز الاعتقال والتحقيق فى القدس المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتمد ناجح عامر من قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة واقتادته إلى جهة غير معلومة.

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