ضبط راكب بالمطار بمحاولة تهريب 50 ألف ريال سعودى و80 ألف جنيه إلى قطر

تمكنت إدارة تامين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 50 ألف ريال سعودى و80 ألف جنيه مصرى إلى قطر مخالفا قوانين انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب والذى يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

أفاد مصدر أمنى بالمطار أن اثناء اتخاذ الإجراءت التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط القطرية اشتبه رجال التامين فى الراكب وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 50 ألف ريال سعودى و80 ألف جنيه مصرى حيث تم ضبطه.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لامن مطار القاهرة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة حيال الراكب.

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