محافظ الإسماعيلية يشدد على انتهاء تطوير الغابة الشجرية أبريل المقبل

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ كل أعمال التطوير لمنطقة الغابة الشجرية بحى ثان فى موعد غايته منتصف شهر أبريل المقبل لتكون الغابة فى أبهى صورها استعدادًا للاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم واستقبال ضيوف وزوار الإسماعيلية ومواطنيها.

جاء ذلك أثناء الجولة التى قام بها المحافظ اليوم للإشراف والمتابعة الميدانية على ما يجرى تنفيذه حاليًا من استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة وقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء ورفع كل تجمعات القمامة والمخلفات بالمنطقة بالإضافة إلى إعادة صيانة أعمدة الكهرباء واستكمال تركيب كشافات الإنارة من أجل استعادة بريق الغابة من جديد لتكون متنفسًا ورئة لشعب الإسماعيلية وذلك فى إطار استكمال تنفيذ أعمال وبرامج خطة محافظة الإسماعيلية للتطوير والتجميل والعمل على استعادة الوجه الحضارى والجمالى المشرق للإسماعيلية.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثان الإسماعيلية والمهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هناك خطة تنفيذية تتضمن إعادة تأهيل الغابة من جديد ورفع كفاءتها واستثمارها لتكون متنزهًا مفتوحًا لشعب ومواطنى الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وجهاز التعمير وأنه جارٍ حاليًا إعداد المخطط العام ووضع التصميمات اللازمة للبدء فى تنفيذ التصميمات الجديدة لتطوير الغابة بالشكل الجديد وإعادة رسمها بالشكل الذى يليق باسم الاسماعيلية ومواطنيها.

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