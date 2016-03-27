أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار -
برشلونة يسقط أمام ملجا ويُمهد الطريق لريال مدريد في «الليجا» -
يوفنتوس يفوز على كييفو بثنائية ويواصل التحليق في «الكالتشو» -
تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو -
هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي -
راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جامعة قناة السويس تستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى

Google+ Print
بالصور.. جامعة قناة السويس تستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى بالصور.. جامعة قناة السويس تستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى
استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفدا من الإدارة العليا لمعهد كونفشيوس الصيني ورئيس جامعة بكين الصينية وذلك بهدف دعم العلاقات بين جامعة قناة السويس والمؤسسات الصينية.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن العلاقات المصرية الصينية علاقات متميزة ويحكمها تاريخ مشترك بين الشعبين وأن هذه العلاقات تتطور باستمرار وفى أزهى عصورها هذه الأيام مما أدى إلى إنشاء معهد كونفشيوس بالجامعة والعديد من الاتفاقيات مع الجامعات الصينية وكان آخرها اتفاقية الكلية التكنولوجية بالتعاون مع جامعة بكين والذى يعد نموذج بين الجامعات المصرية والصينية ويجسد بقوة العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبه أكد رئيس وفد الإدارة العليا لمعهد كونفشيوس أن إنشاء هذا المعهد بجامعة قناة السويس بهذا التميز أصبح الأول على مستوى العالم وليس فقط وسيقوم بتعليم اللغة الصينية بعد ان أصبح مؤهل لهذا.

وأشار الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التعاون مع الجانب الصيني يأتي فى إطار زيادة الاستثمارات الصينية داخل مصر بشكل كبير واحتياجنا أيضا للغة الصينية في تزايد مستمر، وهذا المعهد مهمته تأهيل وتعليم اللغة الصينية وتخريج ممارسين لها.

وحضر المقابلة الدكتور حسن رجب المشرف على قسم اللغة الصينية بكلية الآداب والدكتور سيد عبيد الأستاذ المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقام الوفد عقب اللقاء بزيارة إلى قناة السويس الجديدة لمشاهدة هذا الإنجاز المصرى الكبير.

زيارة-الوفد-الصينى-لجامعة-قناة-السويس-(1)

زيارة-الوفد-الصينى-لجامعة-قناة-السويس-(2)

زيارة-الوفد-الصينى-لجامعة-قناة-السويس-(3)

زيارة-الوفد-الصينى-لجامعة-قناة-السويس-(4)

زيارة-الوفد-الصينى-لجامعة-قناة-السويس-(5)

زيارة-الوفد-الصينى-لجامعة-قناة-السويس-(6)


>- بالصور.. زيارات علمية لطلاب كلية الآداب جامعة قناة السويس لجنوب سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين