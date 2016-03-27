بالصور.. جامعة قناة السويس تستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفدا من الإدارة العليا لمعهد كونفشيوس الصيني ورئيس جامعة بكين الصينية وذلك بهدف دعم العلاقات بين جامعة قناة السويس والمؤسسات الصينية.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن العلاقات المصرية الصينية علاقات متميزة ويحكمها تاريخ مشترك بين الشعبين وأن هذه العلاقات تتطور باستمرار وفى أزهى عصورها هذه الأيام مما أدى إلى إنشاء معهد كونفشيوس بالجامعة والعديد من الاتفاقيات مع الجامعات الصينية وكان آخرها اتفاقية الكلية التكنولوجية بالتعاون مع جامعة بكين والذى يعد نموذج بين الجامعات المصرية والصينية ويجسد بقوة العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبه أكد رئيس وفد الإدارة العليا لمعهد كونفشيوس أن إنشاء هذا المعهد بجامعة قناة السويس بهذا التميز أصبح الأول على مستوى العالم وليس مصر فقط وسيقوم بتعليم اللغة الصينية بعد ان أصبح مؤهل لهذا.

وأشار الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التعاون مع الجانب الصيني يأتي فى إطار زيادة الاستثمارات الصينية داخل مصر بشكل كبير واحتياجنا أيضا للغة الصينية في تزايد مستمر، وهذا المعهد مهمته تأهيل وتعليم اللغة الصينية وتخريج ممارسين لها.

وحضر المقابلة الدكتور حسن رجب المشرف على قسم اللغة الصينية بكلية الآداب والدكتور سيد عبيد الأستاذ المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقام الوفد عقب اللقاء بزيارة إلى قناة السويس الجديدة لمشاهدة هذا الإنجاز المصرى الكبير.

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