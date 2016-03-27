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استئصال ورم ليفى وتفتيته بدون إجراء جراحة للبطن بجامعة المنصورة

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استئصال ورم ليفى وتفتيته بدون إجراء جراحة للبطن بجامعة المنصورة استئصال ورم ليفى وتفتيته بدون إجراء جراحة للبطن بجامعة المنصورة
نجح فريق جراحى بمستشفى جامعة المنصورة فى استئصال ورم ليفى في حجم 10x 12 سم لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما وتسعى للانجاب وتم استئصال الورم بمنظار البطن بدون فتح البطن عن طريق ثقوب بالبطن لا تتعدى واحد سم وتم استخراج الورم وتفتيته.

يضم الفريق الدكتور حسام غالى أستاذ الجراحة، الدكتور أحمد رشدى مدرس مساعد الجراحة، الدكتور حسام أمين مدرس مساعد جراحة، الدكتور محمد مدنى طبيب مقيم.
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