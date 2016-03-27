محكمة الجنح تؤيد براءة سامى القرينى ورئيس اتحاد السلة الإماراتى من تهمة النصب

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برفض استئناف النيابة العامة، على حكم براءة كل من رجل الأعمال الفلسطينى سامى القرينى، الحاصل على الجنسية الكندية، وإسماعيل القرقاوى، رئيس اتحاد كرة السلة الإمارتى، على الأحكام الصادره ضدهما فى 39 قضية مختلفة، 17 سنة مع الشغل بتهمة النصب على المواطنين فى ملايين الجنيهات بمصر الجديدة من خلال إيهامهم بإنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالى المعروفة بقضية قرية "إمارات هايتس".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، وعضوية المستشارين أحمد بهجت، وإسلام العبودى، وأمانة سر معتز الخولى.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال بالقاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن إماراتى ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى سامى القرينى "56 سنة"، مهندس معمارى والمدير المسئول بإحدى الشركات، باستلام مبلغ 30 مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.

وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره فى استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين فى حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، قدرت بنحو مليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، ليتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.

وأكدت التحريات صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التى استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات دعائية لجذب المزيد من العملاء، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية.

- النيابة تنظر غدا استئناف سامى القرينى على حبسه 17 عامًا بتهمة النصب