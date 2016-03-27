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توقف حركة المرور أعلى طريق الواحات نتيجة انقلاب مقطورة

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توقف حركة المرور أعلى طريق الواحات نتيجة انقلاب مقطورة توقف حركة المرور أعلى طريق الواحات نتيجة انقلاب مقطورة
ظهرت كثافات مرورية عالية، اليوم الأحد، أعلى طريق الواحات نتيجة لانقلاب سيارة نقل ثقيل، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى مناطق أكتوبر والجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لإزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى طريق الواحات، بسبب انقلاب مقطورة نتيجة للسرعة الزائدة، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات المرورية بالطريق، ونتج عن الحادث إصابة سائق السيارة، وتم نقله إلى المستشفى.


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