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تجديد حبس طفل 15 يومًا لاتهامه بحيازة قنبلة

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تجديد حبس طفل 15 يومًا لاتهامه بحيازة قنبلة تجديد حبس طفل 15 يومًا لاتهامه بحيازة قنبلة
جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس الطفل عبد الرحمن عبد الله يوسف، "15 عامًا" 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية 502 لسنة 2014 حضر أمن الدولة، واتهامه بحيارة قنبلة، وحددت النيابة جلسة 9 أبريل المقبل، لنظر تجديد حبس المتهم.

من جانبه كشف مصدر قضائى بالنيابة، عن أن تحريات مباحث الأمن الوطنى فى القضية، أفادت بأنه متهم بحيازة قنبلة ومواد متفجرة، وأن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد تورطه فى العديد من عمليات العنف، مشيرًا إلى أن المتهم يواجه تهم حيازة متفجرات "قنبلة"، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور والإرهاب أحد وسائلها تنفيذ أغراضها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.


>- نيابة أمن الدولة تجدد حبس طفل 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

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