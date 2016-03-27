نيابة العياط تستعجل تقرير اللجنة الثلاثية لفحص حادث قطار العياط

استعجلت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا رئيس النيابة، تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة الهندسية المشكلة لفحص قطار العياط المتسبب بمصرع 7 أشخاص بعد دهس سيارة ربع نقل على مزلقان.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة شكل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة من جامعة عين شمس برئاسة عميد الكلية وتضم كلاً من أستاذ بقسم الأشغال العامة تخصص السكك الحديدية وأستاذ بقسم الكهرباء والإلكترونيات تخصص نظم وإشارات تحكم سكك حديدية وأستاذ بقسم الأشغال العامة تخصص الطرق والمرور .

وتتولى اللجنة فحص أجهزة السير والفرامل والأمان والسلامة وأدوات الربط بين عربات القطار والأجهزة الفنية والتلفيات التى لحقت بالقطار وقيمتها كما تتولى اللجنة التحفظ على جهاز السرعات ATC وتفريغ محتوياته لفحص سرعة القطار وقت وقوع الحادث ووقت وقوعها وبيان ما إذا كانت السرعة تتخطى السرعة المسموح بها من عدمه فضلاً عن بيان البيانات به وسرعة القطار قبل وبعد وقوع التصادم.

كما تتولى اللجنة فحص الإشارات الإلكترونية الضوئية والصوتية بالمزلقان محل الحادث وإذا كان بها تلفيات أو عيوب فنية وفحص ما اذا كانت توجد تسجيل للمحادثات اللاسلكية بين عمال المزلقان من عدمه ووضع تصور نهائى لكيفية وقوع الحادث.

وصرحت النيابة العامة للجنة الاستعانة بسؤال من تراه سواء من جهة حكومية أو غير حكومية وتكليف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم كل المساعدات الفنية فى سبيل أداء مأموريتها لسرعة إنهاء عملها وتقديم التقرير النهائى للنيابة .

- تجديد حبس السائق وعامل البرج المتسببين فى حادث "قطار العياط" 15 يومًا