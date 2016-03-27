دراسة: معدل استخدام أدوات تنظيف الفم والأسنان بمصر ارتفع فى 2015 إلى 42%

نظمت وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم، بالاشتراك مع نقابة أطباء الأسنان وهيئة التأمين الصحى، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد ضمن احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للتوعية بأهمية صحة الفم والأسنان.

وجاء فى المؤتمر الصحفى أن تقارير منظمة الصحة العالمية 2014، كشفت عن أن معدل استخدام الأدوات الخاصة بصحة الفم والأسنان فى مصر بلغ 36% فقط، فيما أكدت نتائج عددا من الدراسات البحثية المصرية ارتفاع هذا المعدل خلال 2015 لنحو 42% ما يعد مؤشراً جيداً على زيادة الوعى الصحى بالفم والأسنان فى المجتمع المصرى.

وتهدف هذه الاحتفالية التى بدأت سنة 1989 بـ3000 طالب فى الإسكندرية إلى الوصول لعدد أكبر من التلاميذ خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة ميرفت راشد، أستاذ طب فم أسنان الأطفال بجامعة القاهرة، أهمية غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون وبالطريقة السليمة لتنظيفهما، مشيرة إلى خطورة الآثار السلبية لعدم الاهتمام بصحة الفم والأسنان على صحة الإنسان.

وأكدت الدكتورة ميرفت أهمية أن ينشر الأطفال عادة غسيل الفم والأسنان فى منازلهم ومجتمعاتهم، حيث المشاركة الحيّة للأطفال خاصة فى إطار المنزل والمدرسة والمجتمع قادرة على إحداث تغيير سلوكى مستدام.

ومن جانبه أكد هشام السنجرى، وكيل وزارة التربية والتعليم، اهتمام الوزارة بمثل هذه المبادرات البنّاءة التى تستهدف أطفال المدارس بشكل خاص لما فى ذلك من نشر للوعى الصحى بين التلاميذ، مشيرا إلى أن نشر العادات الصحية لتنظيف الفم والأسنان منذ سن صغيرة يكون له مردود إيجابى ليس فقط على المستوى الدراسى بل أيضاً فى جميع نواحى حياتهم.

وأشار شريف الباسوسى، وكيل وزارة الصحة والسكان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع طب الأسنان، إلى أن مشاركة وزارة الصحة تأتى فى إطار اهتمامها بدعم التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص، خاصة فى مجال صحة الأطفال، اللذين يمثلان شريحة فى غاية الأهمية من المجتمع وتأتى على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن هذه المبادرات البنّاءة تخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال نشر الوعى الصحى بين الأطفال الذى يساهم فى تقليل نسب الإصابة بالأمراض الناتجة عن عدم الاهتمام بصحة الفم والأسنان.

يذكر أن الاحتفالية حضرها كل من الفنان سامح حسين والفنانة نشوى مصطفى للمساهمة فى نشر الوعى بين الأطفال بأهمية غسيل الأسنان.

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