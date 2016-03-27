الجبير يصف التصريحات الإيرانية الأخيرة بالجيدة

وصف وزير الخارجية السعودى عادل الجبير التصريح الايرانى الأخير بشأن علاقتها مع السعودية بانه تصريح جيد داعيا ايران الى التوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

وقال الجبير ردا على سؤال ، فى المؤتمر الصحفى المشترك للرياض مساء اليوم مع وزيرة جنوب افريقيا للعلاقات الدولية والتعاون مايتي انكوني ماشاباتي

> ، حول تصريحات الرئيس الإيرانى حسن روحانى الأخيرة بان بلاده لاترغب فى استمرار التوتر مع السعودية ، إن التصريح “جيد جدا” مضيفا ان موقف المملكة منذ 35 عاما بانها لاتريد التوتر مع ايران وتريد ان تكون هناك علاقات صداقة لكن الواقع اننا فؤجنا بالتدخل فى الامور الداخلية وهجوم على سفارتنا وهناك خلايا ارهابية فى بلادنا وهذا يحدث فى دول المنطقة .

وتابع ان هذه السياسة الطائفية ودفع الأجندة الطائفية على حساب الاستقرار والسلم فى الدول الاسلامية واستطرد اذا ما ارادوا علاقات افضل مع السعودية ومع الدول الاسلامية الاخرى ان يصبحوا بلدا طبيعيا ويحترموا سيادة الدول ويكفوا على تصدير الثورة والاجندة الطائفية والتدخل فى شئون الاخرين ودعم الارهاب وعندها سيكون الباب مفتوحا لهم.

أ ش أ