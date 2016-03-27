غرق سفينة صيد بالشارقة وفقدان أحد افرادها

غرقت سفينة صيد على بعد(5) أميال بحرية من خور الشارقة مساء الخميس الماضي ما أدى إلى فقدان أحد أفراد طاقمها وهو من الجنسية الهندية ، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 6 أشخاص وإنقاذهم، حيث يتلقى اثنان منهم العلاج في مستشفى القاسمي والكويتي.

وكان بلاغ ورد إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة يفيد بوقوع حالة غرق لإحدى السفن خلال محاولتها الوصول إلى خور الشارقة فتوجهت القوات مع أفراد من حرس السواحل .

وأوضحت الشرطة ان الحادث وقع يوم الخميس بسبب ارتفاع الموج ، والسفينة من نوع طراد صغير على متنها (7)اشخاص، اثنان من الجنسية الهندية و 5 من الجنسية الايرانية وتم انقاذ(6) منهم، ولا تزال مساعي البحث جارية عن الشخص المفقود .

>