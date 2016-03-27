أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار -
برشلونة يسقط أمام ملجا ويُمهد الطريق لريال مدريد في «الليجا» -
يوفنتوس يفوز على كييفو بثنائية ويواصل التحليق في «الكالتشو» -
تصرف مُسيء من «رونالدو» في مباراة أتلتيكو -
هيجواين يحقق رقمًا جديدًا مع اليوفي -
راموس: الكلاسيكو سيكون بمثابة نهائي.. وأبواب الريال مفتوحة لجرييزمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

غرق سفينة صيد بالشارقة وفقدان أحد افرادها

Google+ Print
غرق سفينة صيد بالشارقة وفقدان أحد افرادها غرق سفينة صيد بالشارقة وفقدان أحد افرادها

غرقت سفينة صيد على بعد(5) أميال بحرية من خور الشارقة  مساء الخميس الماضي ما أدى إلى فقدان  أحد أفراد  طاقمها وهو من الجنسية الهندية ، فيما تمكنت  فرق الإنقاذ من انتشال 6 أشخاص وإنقاذهم، حيث يتلقى اثنان منهم العلاج في مستشفى القاسمي والكويتي.

وكان بلاغ ورد إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة يفيد بوقوع حالة غرق لإحدى السفن خلال محاولتها الوصول إلى  خور  الشارقة  فتوجهت القوات مع  أفراد من حرس السواحل .

وأوضحت  الشرطة ان الحادث وقع يوم الخميس بسبب ارتفاع الموج ، والسفينة من نوع طراد صغير على متنها  (7)اشخاص، اثنان من الجنسية الهندية و 5 من الجنسية الايرانية وتم  انقاذ(6) منهم، ولا تزال مساعي البحث جارية عن الشخص المفقود .
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية