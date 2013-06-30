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مسيرة بقرية البوها في الدقهلية للمطالبة بإسقاط النظام

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مسيرة بقرية البوها في الدقهلية للمطالبة بإسقاط النظام مسيرة بقرية البوها في الدقهلية للمطالبة بإسقاط النظام

كتب : صالح رمضان ومحمد علي منذ 20 دقيقة

خرج المئات من أهالي قرية البوها التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مسيرة حاشدة طافت شوارع القرية للمطالبة بإسقاط الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين.

تجمع الأهالي عقب صلاة الظهر في المسجد الكبير بالقرية، وخرجوا في مسيرة حاشدة، وهم يرددون هتافات "أنا مش كافر أنا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد"، و"ياللي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه"، و"عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهومش أمان"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ارحل".

وأعلن عدد كبير من المتظاهرين القيام برحلات للمشاركة في مليونية المنصورة.

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