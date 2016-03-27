جامعة بني سويف تحيل واقعة اتلاف كابل بأحد أجهزة مستشفى الجامعة للنيابة العامة

أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بني سويف واقعة اتلاف كابل الميكروسكوب الخاص بعمليات الأنف والأذن بالمستشفى الجامعى والذى تبلغ قيمته نصف مليون جنيه, وعدسة المنظار الحيوي والتى تتعدى قيمتها 20 ألف جنيه إلى النيابة العامة.

وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعى ,والتحقيق الذى أجرى بمعرفة إدارة الشئون القانونية .

وأوضح الدكتور احمد الأمين المدرس المساعد بكلية الطب والطبيب المقييم بالمستشفى الجامعى أنه تقدم بشكوى إلى عميد كلية الطب ذكر فيها أنه اثناء فحص جهاز الميكروسكوب الخاص بعمليات الانف والاذن وجد الكابل مقطوع مما تسبب فى توقف جهاز الميكروسكوب بالكامل، مع العلم ان الكابل كان بحاله جيدة وتم استخدامة فى اجراء العديد من العمليات قبل واقعة اتلافه . وان الواقعة حدثت بسبب الاهمال الجسيم.

فيما أضاف أن إحدى الممرضات قامت بإسقاط عدسة المنظار الحيوي الخاص بقسم الأنف والأذن والحنجرة مما تسبب في اتلافه في الحال.

من جانبه أكد رئيس الجامعة أن الاهمال و الفساد وجهين لعملة واحدة، وأن محاربة الإهمال والفساد مطلب وطنى، وأن الجامعة أخذت على عاتقها التصدى بكل حزم وقوة لكافة صور واشكال وانماط الاهمال والفساد , وارساء مبدأ المحاسبة , مؤكداً على ضرورة المحافظة على المال العام واصول وممتلكات الجامعة , لانه ليس ملك لفرد او لاحد وانما ملك للمجتمع كله .