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جمارك السخنة تُحبط تهريب طائرات تجسس بعيدة المدى واردة من الصين

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جمارك السخنة تُحبط تهريب طائرات تجسس بعيدة المدى واردة من الصين جمارك السخنة تُحبط تهريب طائرات تجسس بعيدة المدى واردة من الصين
أحبطت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة على كامل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب، والإدارة العامة للأمن الجمركى ومباحث الميناء والمخابرات الحربية، محاولة تهريب طائرات تنصت محظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم الأحد، إنه تم ضبط حاوية واردة من الصين باسم إحدى شركات الاستيراد، والصنف طبقًا للمستندات مكانس كهربائية، وبتفتيشها تبين وجود كمية كبيرة من الطائرات المفككة للتنصت على مسافات عالية، وتعمل بالجازولين ومزودة بكاميرا وتعمل بالريموت فى مدى 22 كيلو مترًا، وتستخدم فى الأغراض العسكرية.

وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة جمركية من خالد خلف الله مدير إدارة الحركة، محمد عصام مأمور الكشف، عاطف العزيزى مدير الأمن الجمركى، وجمال مبارك مدير إدارة الاستخبارات.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس جاد عساف، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية المختصة.

طائرات تجسس بعيدة المدى (1)

طائرات تجسس بعيدة المدى (2)

طائرات تجسس بعيدة المدى (3)

طائرات تجسس بعيدة المدى (4)

طائرات تجسس بعيدة المدى (5)

طائرات تجسس بعيدة المدى (6)

- إحباط محاولة تهريب ساعات تجسس قادمة من الصين عبر ميناء السخنة
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>- إحباط تهريب كاميرات مراقبة وطائرات تجسس بميناء السخنة
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