بالفيديو تعرف على تفاصيل حادثة قتل طفلة عمرها 8 سنوات بعد محاولة اغتصابها

ابرز برنامج العاشرة مساءا الذى يقدمة الاعلامى المصرى وائل الابراشى حادثة تقشعر لها الابدان وهى حادثى قتل طفلة عمرها 8 سنوات تدعى منار على يد شخص منعدم الضمير والانسانية بعد محاولة اغتصابها .

وصرح والد الضحية قائلا “انه فى احد الايام اختفت الطفلة منار عن الانظار تماما حتى بدأت فى القلق وذهبت انا ومعى بعض الافراد من الاسرة للبحث عنها فى المستشفيات واقسام الشرطة ولم اجدها “.

واضاف الاب قائلا “بعدها ذهب الى قسم اول حلوان من اجل تحرير محضر بالواقعة وهى واقعة تغيب الطفلة عن البيت لمدة 24 ساعة ورد عليا امين الشرطة فى القسم ان اترك صورة للطفلة من اجل البحث عنها وفعلا تم ترك صورة لها فى قسم الشرطة ” .

وقال الاب “بعد الخروج مباشرا من القسم تلقيت اتصالا تليفونيا من خال الطفلة طالبنى بالمجئ واحضار الشرطة معى بعد ان تم ايجاد الطفلة موجودة فى (شوال) امام المنزل ومقتولة وبالفعل رجعت مرة اخرى الى قسم الشرطة وتم ابلغهم بالمستجدات ” .

واضاف الاب “بعد ساعات من ايجاد جثة الطفلة تم القبض على احد الاشخاص واسمة شعبان وهو المتهم فى خطف الطفلة وقتلها وبعد القبض علية اعترف شعبان بالتهمة وقال انه اختطف الطفلة بغرض اغتصابها ولم يتمكن من ذلك وتم قتلها “.

شبكةعيونالإخبارية

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